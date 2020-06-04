Аэропорт "Борисполь" ввел новые правила перевозки пассажиров [ Редактировать ]
В международном аэропорту "Борисполь" возобновляться перелеты по территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По их словам, допуск пассажиров на территорию международного аэровокзала будет осуществляться через температурный скрининг и строго по билетам или посадочным талонам.
Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться.
Известно, что пассажиры будут улетать через терминал "D" по маршрутам "Киев-Одесса" и "Киев-Днепр".
Читайте еще, стало известно, что откроется во время очередного ослабления карантинных ограничений 5 июля.
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