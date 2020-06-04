В международном аэропорту "Борисполь" возобновляться перелеты по территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По их словам, допуск пассажиров на территорию международного аэровокзала будет осуществляться через температурный скрининг и строго по билетам или посадочным талонам.

Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться.

Известно, что пассажиры будут улетать через терминал "D" по маршрутам "Киев-Одесса" и "Киев-Днепр".

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