Ослабление карантина с 5 июня: что разрешено [ Редактировать ]
С 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. Так, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри заведения, а люди старше 60 лет - не соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.
По его словам, с 5 июня заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Также будет разрешено проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции между участниками в 1,5 метра, а в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.
Кроме того, Кабмин разрешил лицам, которые достигли 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.
Однако будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также разрешена аккредитация образовательных программ в дистанционном режиме.
В то же время, разрешена перевозка пассажиров легковыми автомобилями до 5 человек одновременно включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Также с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - международное.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить.
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