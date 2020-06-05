В июне украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся различных сфер деятельности. Едва ли не самое важное из них - постепенный выход из карантина, ведь таким образом Украина постепенно возвращается к прежней жизни, снова заработает бизнес, поедут поезда, откроется ряд заведений. Давайте детальнее разберемся, какие же нововведения ждут жителей страны в первый летний месяц.

Запуск поездов

В июне запускают 42 поезда. Со временем число поездов может быть увеличено. Сейчас ж/д соединение запущенно между Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областями. Также введен ряд правил, которые необходимо соблюдать в поездах. Заполнять будут не более 50 процентов мест в поездах.

Список поездов, которые уже запустили смотрите по ссылке.

Работа садиков, школ и университетов

С 1 июня в Киеве вновь открыли свои двери школы и детсады. Будут работать заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Две платежки за газ

В июне украинцам придут две платежки за газ - одна за фактически потребленный в мае газ, а вторая уже за транспортировку газа в июне.

В первой платежке стоимость газа для всех будет одинаковой, а вот уже тариф на транспортировку во второй будет разным, и сума будет зависеть от региона и района, в котором вы проживаете.

Открытие ресторанов

С 5 июня в Украине снова заработают рестораны и кафе. До этого заведения осуществляли работу исключительно на вынос и на летних террасах. Однако, как к персоналу, так и к посетителям, теперь выдвинут ряд требований, которые необходимо выполнять при посещении заведений.

За границу без бумажного паспорта

С 1 июня украинцы могут пользоваться е-паспортом через "Портал Дія", который можно скачать на смартфон. Так, бумажный паспорт предъявлять не обязательно.

"Новая почта" снова будет брать деньги

"Новая почта" возвращается к старым правилам, которые действовали до карантина. Таким образом, в компании будут снова брать деньги за хранение посылок. Отметим, что первые семь дней хранение будет бесплатным, а вот уже на 8 день придется заплатить. Плату не будут начислять до 7 июня включительно - для отправлений, которые поступили в отделения до 1 июня.

Программа МВФ

5 июня Украина ожидает одобрения программы Международного валютного фонда на 5 млрд долларов.

Размер первого транша, согласно ожиданиям, составит 1,9 млрд долларов. Он должен быть выделен уже 6 июня.

Работа камер на дорогах

С 1 июня в Украине уже заработали первые камеры на дорогах. Они направлены на фиксацию нарушений скоростного режима. Сейчас работают 17 камер. Список мест, где они установлены смотрите по ссылке. Однако в скором времени их число должно увеличиться еще на 40 штук. Всего, по плану, должны заработать 700 станций фиксации нарушений.

Ограничения на движение грузовиков

С 1 июня в Украине при температуре выше +28 на дорогах государственного значения будет ограничено движение транспортных средств весом более 24 тонн. Это введено с целью сохранения дорожного покрытия и избегания разрушений дорог.

Ограничение не коснется транспорта, который будет перевозить опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу.

Новая монета

С 3 июня в обращение была запущена монета номиналом в 10 гривен. Это сделано в рамках продолжения денежной реформы, которая началась еще в 2014 году. Как сообщают в НБУ, монета является более защищенной, чем ее бумажный предшественник.

Медицинские закупки

В июне Минздрав начнет перечислять средства международным организациям, чтобы они начали централизованные государственные медицинские закупки лекарств и медицинских товаров за средства государственного бюджета.

Ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить.