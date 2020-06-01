В Украине заработали камеры фиксации нарушений ПДД (список мест) [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, в Киеве и области заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram-канале.
Камеры установлены исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения, - заявил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
На первом этапе система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час.
Размер штрафа:
- 255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;
- 510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.
О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.
Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.
Напомним, ранее мы писали как будут работать камеры на дорогах и какие штрафы ожидают украинцев за нарушения правил.
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