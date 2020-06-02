Некоторые ограничения в Украине могут быть продлены и после завершения пятого этапа выхода из карантина, который состоится 22 июня. Решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию.

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.

Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

На продолжение/завершение карантина также будет влиять эпидемическая ситуация в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

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