Житель Айдахо (штат США) побил мировой рекорд по выпиванию лимонного сока через соломинку. Он справился с этой задачей менее чем за 20 секунд. Об этом пишет fixygen.ua.

"Дэвид Раш – известный в своих кругах рекордсмен, он побил более 100 различных мировых рекордов Гиннеса для продвижения образования в областях науки, технологии, инжиниринга и математики", - говорится в сообщении.

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В этот раз Дэвид выпил через соломинку литр лимонного сока за 16,53 секунды, что является его лучшим результатом.

Однако такой опыт повлек за собой определенные последствия. Дэвид рассказал, что хоть его и не стошнило, дискомфорт в животе преследовал его до следующего дня.

Отмечается, что предыдущий рекорд – 17,12 секунд – был установлен немцем Андре Ортолфом.

Ранее сообщалось, что мужчина пробежал из Луцка в Ривне и получил 5 тысяч долларов.