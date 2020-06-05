Мировой рекорд: мужчина выпил литр лимонного сока за считанные секунды (видео) [ Редактировать ]
Житель Айдахо (штат США) побил мировой рекорд по выпиванию лимонного сока через соломинку. Он справился с этой задачей менее чем за 20 секунд. Об этом пишет fixygen.ua.
"Дэвид Раш – известный в своих кругах рекордсмен, он побил более 100 различных мировых рекордов Гиннеса для продвижения образования в областях науки, технологии, инжиниринга и математики", - говорится в сообщении.
В этот раз Дэвид выпил через соломинку литр лимонного сока за 16,53 секунды, что является его лучшим результатом.
Однако такой опыт повлек за собой определенные последствия. Дэвид рассказал, что хоть его и не стошнило, дискомфорт в животе преследовал его до следующего дня.
Отмечается, что предыдущий рекорд – 17,12 секунд – был установлен немцем Андре Ортолфом.
Ранее сообщалось, что мужчина пробежал из Луцка в Ривне и получил 5 тысяч долларов.
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