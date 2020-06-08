В Украине запретили ослаблять карантин в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По информации, ранее на следующий этап карантина не перешли – Киев, Волынская, Львовская, Ровенская, Черновицкая область.

Отмечается, что в Ивано-Франковской, Киевской и Тернопольской области показатель заболеваемости приближается к критической отметке.

Ранее мы писали о том, что Минздрав дал разрешение на ослабление карантинных ограничений в трех областях.