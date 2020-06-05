В Украине могут приостановить выход из карантина [ Редактировать ]
В Украине наблюдается рост числа зараженных коронавирусом на протяжении трех дней. В случае, если такая тенденция будет сохраняться, в Кабинете министров не исключили, что график смягчения карантина может быть изменен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию коронавирусу под председательством президента, передает пресс-служба Офиса президента.
В правительстве отмечают: "если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране".
В ОП отметили, что правительство идет по избранному плану смягчения карантинных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидситуации не исключено замедление выхода из карантина.
Ранее мы писали, что в одной из областей Украины усилят карантин.
по теме
Ослабление карантина с 5 июня: что разрешено
С 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на четверг, 4 июня, в Украине 8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина
В Украине разрешили работу плацкартных вагонов
Однако плацкарт будет работать с ограничением
В некоторых областях Украины решили смягчить карантин (список)
По данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей
Украина открыла границу со странами ЕС и Молдовой
Временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска