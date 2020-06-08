На Житомирщині родина загинула у кривавій аварії [ Редактировать ]
На жаль, камери не рятують від смертей на дорозі. Сьогодні у Житомирській області загинула ціла родина - троє дорослих і дитина.
На автодорозі Овруч-Словечне зіткнулися дві автівки. У "Ланосі" усі загинули на місці, водія "Мітсубісі" доправили до лікарні.
Хто саме винен в аварії, з'ясовує поліція. За попередньою інформацією, водій "Міцубісі" в'їхав у "Ланос", коли виїжджав із другорядної смуги на головну.
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