Хто саме винен в аварії, з'ясовує поліція

На жаль, камери не рятують від смертей на дорозі. Сьогодні у Житомирській області загинула ціла родина - троє дорослих і дитина.

На автодорозі Овруч-Словечне зіткнулися дві автівки. У "Ланосі" усі загинули на місці, водія "Мітсубісі" доправили до лікарні.

Хто саме винен в аварії, з'ясовує поліція. За попередньою інформацією, водій "Міцубісі" в'їхав у "Ланос", коли виїжджав із другорядної смуги на головну.