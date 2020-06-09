В телах членов экипажа сбитого на востоке Украины Boeing были найдены осколки. Один из них был форме бабочки от российской ракеты "Бук". Об этом заявил голландский прокурор Тейс Бергер на суде, который проходил по делу МН-17, сообщает ABC.

По словам прокурора, всего было найдено 29 осколков.

В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа.

Также он добавил, что после судебной экспертизы осколков, было обнаружено сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1.

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