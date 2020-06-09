Дело МН-17: в телах нашли осколки [ Редактировать ]
В телах членов экипажа сбитого на востоке Украины Boeing были найдены осколки. Один из них был форме бабочки от российской ракеты "Бук". Об этом заявил голландский прокурор Тейс Бергер на суде, который проходил по делу МН-17, сообщает ABC.
По словам прокурора, всего было найдено 29 осколков.
В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа.
Также он добавил, что после судебной экспертизы осколков, было обнаружено сходство с ракетой "Бук" типа 9М38М1.
Напомним, ранее Иран заявил о завершении расследования трагедии. Читайте также о том, как власти Ирана назвали страну, которая получил "черные ящики".
по теме
Освобождение пленных и ситуация на Донбассе: Ермак провел встречу в Берлине
Андрей Ермак и советник федерального канцлера Германии по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер на встрече в Берлине обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества
На Донбассе снайпер ранил военного
Во вторник, 2 мая, на Донбассе был ранен украинский военнослужащий
Украинские военные сбили беспилотник России
За минувшие сутки, 27 мая, оккупационные войска на Донбассе нарушили режим "тишины" 7 раз
На Донбассе возросло число обстрелов
В течение минувших суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня
Встреча в "нормандском формате": Зеленский назвал главное условие
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, когда состоится "нормандская встреча"