В детских лагерях проведут аудит [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правила детского отдыха в условиях распространения коронавируса в Украине должны быть серьезно продуманы. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения COVID-19.
По его словам, большинство детских оздоровительных лагерей в Украине находится в устаревшем состоянии.
Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей.
Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей. При этом за минувшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций.
Поэтому их работа в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски, отметил глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки. Также мы писали о том, что президент Украины хочет легализовать частные армии.
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