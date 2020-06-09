Во вторник, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правила детского отдыха в условиях распространения коронавируса в Украине должны быть серьезно продуманы. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения COVID-19.

По его словам, большинство детских оздоровительных лагерей в Украине находится в устаревшем состоянии.

Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей. При этом за минувшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций.

Поэтому их работа в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски, отметил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки. Также мы писали о том, что президент Украины хочет легализовать частные армии.