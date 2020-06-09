Первый транш кредита МВФ: на что потратят деньги [ Редактировать ]
Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что первый транш кредита Международного валютного фонда в сумме 1,9 млрд долларов пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. Относительно других траншей вопрос пока не решен. Об этом сообщает "Украина 24".
Как отметил Мокан, у него нет никаких сомнений относительно того, что МВФ одобрит новую программу для Украины, поскольку не осталось оснований, чтобы отказать.
После этого, "меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления", сказал он.
Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год.
По его словам, относительно двух других траншей будут продолжены дискуссии.
Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
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