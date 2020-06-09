Прокурори детально доповідають, як саме вони дійшли висновку, що пасажирський літак збили саме ракетою комплексу "Бук"

У Гаазі тривають судові слухання у справі MH-17. Збитого над Донбасом Боїнга Малазійських авіаліній. Сьогодні другий день засідань. Прокурори детально доповідають, як саме вони дійшли висновку, що пасажирський літак у липні 2014 збили саме ракетою комплексу "Бук".

І чому версії про вибух на борту чи літаки-винищувачі, які висувала Росія, нереальні. Окремо прокурори підкреслили небажання РФ співпрацювати зі слідством.

Тейс Бергер, нідерландський прокурор: