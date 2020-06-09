Справа MH-17: Росія відмовилась надати фото із супутників [ Редактировать ]
У Гаазі тривають судові слухання у справі MH-17. Збитого над Донбасом Боїнга Малазійських авіаліній. Сьогодні другий день засідань. Прокурори детально доповідають, як саме вони дійшли висновку, що пасажирський літак у липні 2014 збили саме ракетою комплексу "Бук".
І чому версії про вибух на борту чи літаки-винищувачі, які висувала Росія, нереальні. Окремо прокурори підкреслили небажання РФ співпрацювати зі слідством.
Тейс Бергер, нідерландський прокурор:
Ми попросили РФ надати фото із супутників, відзняті у період з 14 по 18 липня 2014 року в донецькій та луганській областях. А також - всю іншу інформацію, яка може стосуватися збиття літака МН17.
Незважаючи на численні запити, ми так і не отримали фотоматеріали. І лише у березні 2020 року, перед першим слуханням, російська сторона відповіла, що супутникові знімки з цих локацій - не збереглись.
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