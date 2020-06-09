Ціла серія гучних аварій в Україні. У Києві сьогодні у ДТП потрапив автомобіль посла Південно-Африканської Республіки. Це сталося на Андріївському узвозі. А коли поліція затримала водія, з'ясували, що машину він вкрав. А сам перебував під дією наркотиків. Автомобіль вже повернули власнику.

Крім того, з'явилися нові подробиці вчорашньої страшної аварії на Житомирщині. Там, нагадаю, загинула ціла родина - троє дорослих та дворічна дівчинка. Винним визнали інспектора поліції! Він був за кермом Мітсубісі, який врізався у Ланос загиблих. Справу передали у Державне Бюро розслідувань.