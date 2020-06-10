В Одессе рухнул дом: названы предварительные причины [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом. Предварительной причиной обрушения стала самовольная реконструкция в квартире. Об этом сказала заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.
Будет заказана экспертиза, которая определит окончательную причину обрушения.
Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. На деревянных перекрытиях залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС "Фонтанский" установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры.
Мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии горсовета заявил, что в рухнувшем доме даже невооруженным взглядом видны грубые нарушения.
Там выкуплен этаж, появилась мансарда, была произведена перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, другими словами, правила эксплуатации здания были нарушены.
Также специалисты-архитекторы, оценивающие состояние здания, назвали еще одну возможную причину обвала. Это могла быть утечка воды, произошедшая в пустующей квартире.
Напомним, это не первый случай обрушения дома в Одессе. Недавно там рухнула часть дома, смотрите фото и видео с места происшествия.
по теме
В Одессе снова рухнул жилой дом: из-под завалов вывели десятки людей
В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом
Стрельба в Одессе: появилось видео с места происшествия
Во вторник, 2 июня, в Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке "Седьмой километр"
В Одессе на пляже прошли драки с полицией
Сильных столкновений не было, но полиция пыталась задержать одну из активисток
В Одессе снова рухнул жилой дом: людей эвакуируют
В Одессе на Среднефонтанской, 29 рухнул еще один жилой дом
В Одесі обвалилася багатоповерхівка
На місці обвалу працюють рятувальники. Відомо, що будівлю звели ще в 1912 році. Раніше в місті планували перевірити наявність тріщин у житлових будинках після схожого обвалу кілька тижнів тому