В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом. Предварительной причиной обрушения стала самовольная реконструкция в квартире. Об этом сказала заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

Будет заказана экспертиза, которая определит окончательную причину обрушения.

Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. На деревянных перекрытиях залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС "Фонтанский" установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии горсовета заявил, что в рухнувшем доме даже невооруженным взглядом видны грубые нарушения.

Там выкуплен этаж, появилась мансарда, была произведена перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, другими словами, правила эксплуатации здания были нарушены.

Также специалисты-архитекторы, оценивающие состояние здания, назвали еще одну возможную причину обвала. Это могла быть утечка воды, произошедшая в пустующей квартире.

Напомним, это не первый случай обрушения дома в Одессе. Недавно там рухнула часть дома, смотрите фото и видео с места происшествия.