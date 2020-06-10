В Одессе снова рухнул жилой дом: из-под завалов вывели десятки людей [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов вывели 25 человек. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
По словам министра, на месте обвала ощущается сильный запах газа.
Информации относительно жертв пока нет.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020
25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.
На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m
Напомним, это не первый случай обрушения дома в Одессе. Недавно там рухнула часть дома, смотрите фото и видео с места происшествия.
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