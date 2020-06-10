В среду, 10 июня, в Одессе на Французском бульваре рухнул четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов вывели 25 человек. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По словам министра, на месте обвала ощущается сильный запах газа.

Информации относительно жертв пока нет.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Напомним, это не первый случай обрушения дома в Одессе. Недавно там рухнула часть дома, смотрите фото и видео с места происшествия.