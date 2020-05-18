В Одессе рухнул дом: под завалами ищут людей (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 18 мая, в Одессе, возле снесенной бани на Торговой улице, рухнула часть старинного дома. Об этом сообщает "Думская".
Так, обрушилась часть жилого дома №22 - памятника архитектуры 1890 года постройки. Разрушены три квартиры.
Спасатели и коммунальщики проверяют, остались ли под завалами люди.
В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС Порто-Франковский пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах.
В КП Одесгорэлектротранс сообщили, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по Торговой троллейбус №2. Движение по маршруту остановлено.
Из-за серьезных повреждений нам придется демонтировать контактную сеть на этом участке. Поэтому второй троллейбус, скорее всего, надолго прекращает работу.
Сообщается, что дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией Некст Джен девелопмент. Она намерена возвести там "многофункциональный центр". Жильцы еще тогда опасались, что стройка приведет к разрушению их дома.
Ранее мы писали о том, что в Италии рухнул автомобильный мост.
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