На Великому бар'єрному рифі в Австралії нерестяться тисячі черепах [ Редактировать ]
Десятки тисяч черепах нерестяться на Великому бар'єрному рифі в Австралії. Відео зафільмували тамтешні дослідники. За допомогою зйомки з дрона вони змогли точніше порахувати кількість особин. Попередні методи давали майже удвічі менші цифри.
Черепахи острова Рейн належать до вимираючого виду, тому в період розмноження потребують особливого захисту. Сам Великий бар'єрний риф - частина світової спадщини ЮНЕСКО. Його площа - майже 350 тисяч квадратних кілометрів.
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