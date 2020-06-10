Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки, которая состоялась 3 июня на Хмельнитчину. Об полученном штрафе Зеленский рассказал, 10 июня, во время общения со СМИ в Чернигове, сообщает корреспондент "Укринформ"

Президент Украины Зеленский отметил, что он абсолютно согласен с решением выписать ему штраф, как и любому человеку, который не придерживался карантинных правил.

Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали

Штраф за нарушение карантина составляет от 17 000 до 34 000 грн.

Стоит отметить, что вместе с Зеленским нарушили правила карантинного режима еще как минимум пять человек, которые были в кафе вместе президентом во время рабочей поездки. На время рабочей поездки президента, 3 июня, в Украине еще было запрещено посещать заведения, клиентов разрешено было обслуживать только на летних площадках.

Среди них были: первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Зеленский заявил о желании заболеть коронавирусом.

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