Президента Украины оштрафовали: кто и за что [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки, которая состоялась 3 июня на Хмельнитчину. Об полученном штрафе Зеленский рассказал, 10 июня, во время общения со СМИ в Чернигове, сообщает корреспондент "Укринформ"
Президент Украины Зеленский отметил, что он абсолютно согласен с решением выписать ему штраф, как и любому человеку, который не придерживался карантинных правил.
Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали
Штраф за нарушение карантина составляет от 17 000 до 34 000 грн.
Стоит отметить, что вместе с Зеленским нарушили правила карантинного режима еще как минимум пять человек, которые были в кафе вместе президентом во время рабочей поездки. На время рабочей поездки президента, 3 июня, в Украине еще было запрещено посещать заведения, клиентов разрешено было обслуживать только на летних площадках.
Среди них были: первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Напомним, ранее Зеленский заявил о желании заболеть коронавирусом.
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