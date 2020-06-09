"Я хотел заболеть коронавирусом" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума". б этом сообщает "Украинская правда".
Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента). И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо.
"И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было "депрессухи". В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем… Решили, что слишком. Что перебор", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на понедельник, 9 июня, в Украине зафиксировали 27 856 случаев COVID-19.
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