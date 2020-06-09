Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государств выразил уверенность, что при новом руководителе Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

"Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета - это ключевая функция разведки", - сказал Владимир Зеленский.

Также служба должна эффективно сопровождать политический диалог по возврату оккупированных территорий.

"Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - добавил глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский акцентировал внимание нового главы СВР на вопросе защиты национальных экономических интересов Украины и подчеркнул, что торможение невыгодных нашей стране проектов должно быть точкой сосредоточения усилий разведки. Служба также должна способствовать украинскому оборонно-промышленному комплексу в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники.

"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, - это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", - отметил президент.

Не менее важным является выявление, предотвращение и противодействие враждебным информационным операциям. Кроме того, СВР должна заниматься защитой украинцев за рубежом в условиях глобальных потрясений, прежде всего пандемии коронавируса, а также от посягательств террористов и международной преступности.

Валерий Кондратюк подчеркнул, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальной защиты работников службы и членов их семей.

Валерий Кондратюк родом из Кировограда. Ему 49 лет. Является украинским кадровым военным, разведчиком, имеет звание генерал-лейтенанта. Работал в системе МИД, в частности, был военным атташе Украины в Соединенных Штатах.

В июле 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. До этого он занимал должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.