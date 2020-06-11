У США зносять пам’ятники Колумбу (відео) [ Редактировать ]
Під гарячу руку протестувальників у США потрапили статуї мореплавця-відкривача Америки Христофора Колумба. Акт вандалізму зафіксували одразу в кількох містах США: у Бостоні, штат Массачусетс, пам'ятнику Колумба знесли голову. А в Ричмонді, що у Вірджинії, статую мореплавця кинули у річку.
Як відомо, Колумб першим з європейців віднайшов Америку. На думку критиків, - саме його відкриття започаткувало міжконтинентальну торгівлю рабами. Крім того, першовідкривача засуджують за вбивство індіанців - корінного народу теперішньої території Сполучених Штатів.
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