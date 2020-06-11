В Киеве установлен рекорд заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За минувшие сутки заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили еще у 91 жителя столицы Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 91 человек. Умерли четверо больных. Сегодня в Киеве уже 3 671 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.
Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и четыре девочки - от 4 до 13 лет. А также 28 мужчин от 18 до 85 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет. Среди зараженных - пятеро медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус побороли 1 053 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе - 24, Соломенском и Святошинском - по 12, в Днепровском районе - 10 случаев. Вирус не отступил", - отметил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в Украине также установлен антирекорд по заболеваемости. За минувшие сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 689, 21 человек умер. По состоянию на утро 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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