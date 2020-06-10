В среду, 10 июня, в Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 57 человек. Среди заболевших - маленький ребенок, которому нет и месяца. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Заболели:

30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет

23 мужчины от 18 до 72 лет

1 девочка 15 лет

3 мальчика - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

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В больницы Киева госпитализировали 12 больных. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки 60 человек, один случай - летальный. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян, умерли 80 человек.

На сегодня в Киеве уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Всего в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии, пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах находится 84 больных с подозрением на коронавирус, в частности, 8 детей.

Ранее сообщалось, что в детсаду Киева вспыхнул коронавирус.