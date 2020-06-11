В оккупированном Алчевске Луганской области остановили Алчевский металлургический комбинат. Об этом пишет "Сайт города Луганска" со ссылкой на сообщения в сети местных жителей.

На 10 июня была запланирована остановка последней доменной печи предприятия - все остальные печи уже остановлены.

"По данным источника, первую и пятую печь затушили. Доменную остановку нужно было засыпать коксом, но этого не было сделано, ибо кокса нет. Он отсутствует по причине отсутствия сырья для его производства (нет угля). По этой же причине был остановлен Химзавод. Руководство предприятия заявило, что пока на две недели, но среди рабочих ходят слухи, что на более длительный срок", - говорится в сообщении.

Алчевский металлургический комбинат - металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством, является одним из крупнейших предприятий Украины. Занимаемая инфраструктурой ПАО "АМК" площадь составляет 1 499 гектаров.

До начала боевых действий на востоке Украины Алчевский металлургический комбинат принадлежал группе "Индустриальный союз Донбасса". В 2017 году контроль над предприятием получила компания "Внешторгсервис", которую связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко.

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