Министерство здравоохранения предложит определенные меры в связи со вспышкой коронавируса в Украине. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки", - заявил министр.

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По словам Степанова, из-за повышения числа инфицированных министерство будет предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев. Однако, он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Степанов добавил, что после сегодняшней статистики говорить об улучшении ситуации достаточно трудно.

"Исходя из цифр эпидемиологической ситуации, мы будем предлагать те или иные меры. Тот или иной выход из карантина и иначе не будет", - подытожил он.

Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд по COVID-19.