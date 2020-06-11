Когда в Украине введут нулевое декларирование [ Редактировать ]
В четверг, 11 июня, Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое или однократное декларирования. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.
Так, по его словам, в Кабмине планируют, что это произойдет в текущем году.
Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году.
Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.
В одноразовой декларации необходимо отобразить:
- активы физического лица в виде валютных ценностей,
- ценных бумаг,
- движимое и недвижимое имущество,
- объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,
- другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.
Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%.
После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год.
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