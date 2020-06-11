За яких умов в Україні посилять карантин [ Редактировать ]
Карантин посилять, якщо мінімум у десяти областях України зафіксують стрімке зростання захворюваності. Про це на прес-конференції з нагоди ста днів роботи уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в цілому епідемію коронавірусу взято під контроль, але загроза збільшення кількості хворих - залишається актуальною. Торкнувся прем'єр й питання водопостачання в окупований Крим. За словами Шмигаля, до нестачі води на окупованому півострові призвело невиконання зобов'язань з боку країни-агресора.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Стосовно води в Криму, ви бачите - вода в Крим не подається. Ми розуміємо, що вона фізично не може туди подаватися. Інше питання, що РФ, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання, які прописані у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції міжнародній, яку мають виконувати окупанти. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть.
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