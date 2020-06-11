Карантин посилять, якщо мінімум у десяти областях України зафіксують стрімке зростання захворюваності. Про це на прес-конференції з нагоди ста днів роботи уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в цілому епідемію коронавірусу взято під контроль, але загроза збільшення кількості хворих - залишається актуальною. Торкнувся прем'єр й питання водопостачання в окупований Крим. За словами Шмигаля, до нестачі води на окупованому півострові призвело невиконання зобов'язань з боку країни-агресора.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: