Международный олимпийский комитет может исключить тяжелую атлетику из соревновательных видов спорта.

Об этом пишет Reuters.

По информации, МОК из-за коррупционного скандала со скупкой голосов на сумму в 10,4 миллиона долларов.

Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим отчетом и тем, какие масштабы этой деятельности отражены. Мы ясно дали понять, в зависимости от результатов выводов наблюдательной комиссии IWF, что оставляем за собой право на очень далеко идущие меры, включая вопрос об исключении тяжелой атлетике из программы Олимпийских игр.

Отмечается, что тяжелая атлетика входит в программу Олимпийских игр с 1896 года.

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