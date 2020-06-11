Голосовать на выборах разрешили без прописки [ Редактировать ]
Украинцам без прописки разрешили голосовать на местных выборах осенью 2020 года. Такое заявление сделали в ЦИК. Правом голоса смогут воспользоваться более миллиона избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЦИК утвердил порядок определения избирательного адреса избирателя, у которого нет зарегистрированного места жительства. Постановление вступает в силу с 1 июля.
По оценкам комиссии, свыше 1 млн украинцев не имели возможности реализовать право голоса на местных выборах, поскольку не имеют прописки. В эту категорию относятся и те, кому на момент голосования только исполнится 18 лет, но по определенным причинам не могут зарегистрироваться по месту жительства.
Таким образом, орган ведения Государственного реестра сможет определить адрес избирательный адрес по месту фактического проживания. Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения Госреестра избирателей с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.
Заявление можно подать в бумажной форме и через интернет (в этом случае с квалифицированной электронной подписью избирателя). Заявление можно подать в период между и в первые пять дней избирательного процесса. В случае, если избирательный адрес уже был определен по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения предыдущей записи в реестр.
Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля проголосовала за уменьшение размера залога для кандидатов в мэры и кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов.
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