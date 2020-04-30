Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля проголосовала за уменьшение размера залога для кандидатов в мэры и кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующий законопроект №2769 о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов.

"Целью принятия законопроекта является устранение дискриминационного подхода, установленного Избирательным кодексом Украины к размеру денежного залога для кандидатов в мэры в городах с количеством избирателей более 90 тысяч и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей более 90 тысяч)", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Законопроект предусматривает уменьшение в 9 раз суммы денежного залога для кандидатов, которые баллотируются в мэры, а также для партий, выдвигающих своих кандидатов в местные советы. Сумма денежного залога будет рассчитываться по формуле: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тысяч избирателей. В действующей редакции Избирательного кодекса сумма залога составляет 10 минимальных зарплат на каждые 90 тысяч избирателей.

Если парламент поддержит законопроект во втором чтении, а потом его подпишет президент Украины, залог для кандидатов в мэры Киева сократится с 4 млн грн до 445 тыс. грн. Для участия в выборах во Львовский облсовет – с 3,6 млн до 398 тыс. грн.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время размер денежного залога для регистрации партийного списка в областные советы составляет от 1,28 млн грн в Черновицкой области до 4,67 млн грн в Днепропетровской.