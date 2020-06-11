Зеленский назначил нового командующего ВМС [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Военно-Морских сил ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По информации, новым командующим стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее был заместителем командующего Военно-Морских сил ВСУ.
Отмечается, что контр-адмирал Ниежпапа принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В результате ротации был сменен глава Центра специальных операций борьбы с терроризмом.
по теме
Зеленский назвал условия отставки Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский назначил главу внешней разведки
Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк является украинским кадровым военным, разведчиком. Возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины
Зеленский хочет легализовать частные армии
Владимир Зеленский выступает за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны
В состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий