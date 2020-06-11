Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По информации, новым командующим стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее был заместителем командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Отмечается, что контр-адмирал Ниежпапа принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В результате ротации был сменен глава Центра специальных операций борьбы с терроризмом.