Огненное кольцо: астрономы обнаружили необычную галактику [ Редактировать ]
Международная группа астрономов обнаружила галактику R5519 на расстоянии около 11 млрд световых лет от Земли. Об этом сообщает New Atlas.
"Галактика в форме кольца под названием R5519 расположена далеко от Земли, а именно за 10,8 млрд световых лет", - говорится в сообщении.
Масса новой галактики почти равна массе Млечного Пути, в которой расположена Солнечная система, однако вновь открывшаяся галактика рождает звезды в 50 раз быстрее.
Диаметр дыры R5519 составляет более 30 тысяч световых лет.
По мнению астрономов, R5519 получила свою форму после того, как столкнулась с другой галактикой во Вселенной. Ранее она имела форму тонкого диска.
Ранее мы писали о том, что Млечный Путь избавляется от звезд.
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