Международная группа астрономов обнаружила галактику R5519 на расстоянии около 11 млрд световых лет от Земли. Об этом сообщает New Atlas.

"Галактика в форме кольца под названием R5519 расположена далеко от Земли, а именно за 10,8 млрд световых лет", - говорится в сообщении.

Читайте также Создана космическим баристой: Hubble сфотографировал удивительную галактику

Масса новой галактики почти равна массе Млечного Пути, в которой расположена Солнечная система, однако вновь открывшаяся галактика рождает звезды в 50 раз быстрее.

Диаметр дыры R5519 составляет более 30 тысяч световых лет.

По мнению астрономов, R5519 получила свою форму после того, как столкнулась с другой галактикой во Вселенной. Ранее она имела форму тонкого диска.

Ранее мы писали о том, что Млечный Путь избавляется от звезд.