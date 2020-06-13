В центре Харькова произошло жуткое ДТП. При этом его виновницей стала супруга советника главы Сумской облгосадминистрации Александра Ларина. Audi A3 под управлением жены чиновника врезался в припаркованный автомобиль Honda и перевернулся на бок. Об этом сообщает "Страна" ссылаясь на издание Newsroom.

Авария произошла на ул. Ярослава Мудрого, 37, напротив клуба "Корова". В ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место инцидента патрульные обнаружили у водителя признаки опьянения, однако женщина отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

фото: npu

Правоохраанители составили протокол по 124 КУоАП ("нарушение правил дорожного движения") и 130 КУоАП ("отказ от осмотра водителя на состояние опьянения")

фото: npu

Позже журналисты выяснили, что за рулем Audi A3 находилась Дарья Безбородая, супруга Александра Ларина - руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА. Некоторое время он служил в полке полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель наехал на детей.

Читайте также, в Хмельницком столкнулись два автобуса.