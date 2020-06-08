В Одессе, 8 июня около 14 часов, на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный 29-летний водитель ВАЗа, осуществляя разворот на регулируемом пешеходном переходе наехал на четырех подростков, 2008 и 2007 года рождения. Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Одесской области.

На месте уже работала скорая помощь, в больницу доставлен мальчик, 2008 года рождения. Еще три мальчика, 2007-2008 годов рождения, получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия и не нуждались в госпитализации.

пострадавший в ДТП подросток/ фото: facebook

Как сообщали правоохранители, во время ДТП у 30-летнего водителя ВАЗа при себе не было документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства).

Фото: facebook

Но, как написал активист Демьян Ганула на своей странице в Facebook, автомобилем управлял гражданин Азербайджана, а дети переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Только что гражданин Азербайджана сбил на автомобиле четырех детей, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.

фото: facebook

По словам Ганула, собравшиеся (представители азербайджанской общины), поддерживающие водителя стали оказывать давление на полицию и свидетелей, препятствовали следственным действиям и эвакуации автомобиля.

К месту событий начали "подтягиваться" этнические элементы, и оказывать давление на полицию и свидетелей. Препятствовали следственным действиям и эвакуацией автомобиля.

В свою очередь, как отметил Ганул, активисты обеспечили общественный порядок "со всеми процедурами по закону".

Но мы, как ответственные граждан,е прибыли на место событий, и обеспечили общественный порядок со всеми процедурами по закону. Не важно какой ты этнической группы, закон один для всех.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

фото: facebook

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.