В городе Хмельницкий произошло ДТП со столкновением двух автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По информации, в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

По предварительной информации, в Хмельницком возле поворота на с. Россоша столкнулись два грузовых автобуса "Мерседес Спринтер" под управлением 35-и 48-летнего водителей. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажирка одного из автобусов погибли на месте происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Отмечается, что тела погибших доставали с помощью спецтехники.

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