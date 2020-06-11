Не разъехались: в Хмельницком произошло чудовищное ДТП [ Редактировать ]
В городе Хмельницкий произошло ДТП со столкновением двух автобусов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
По информации, в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
По предварительной информации, в Хмельницком возле поворота на с. Россоша столкнулись два грузовых автобуса "Мерседес Спринтер" под управлением 35-и 48-летнего водителей. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажирка одного из автобусов погибли на месте происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Отмечается, что тела погибших доставали с помощью спецтехники.
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