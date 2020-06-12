В Украине отменят специальные цены на газ [ Редактировать ]
В Украине тарифы на отопление должны пересматриваться не реже раза в год. Новые тарифы должны утверждаться перед началом очередного отопительного сезона. Соответствующее положение содержится в кредитном меморандуме с Международным валютным фондом.
С 1 июля 2020 года прекращается действие специальных цен на газ для населения, которые утверждал Кабинет министров.
После этого цены будут полностью определяться рынком, отмечается в меморандуме. При этом специальные цены на газ сохранятся в следующем отопительном сезоне, до мая 2021 г. – для предприятий теплоэнергетики.
Однако тарифы на отопление все равно будут считаться полностью по рыночным ценам. При этом Кабмин обязался отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 г.
Оно разрешает предприятиям теплоэнерго самостоятельно менять тарифы в случае изменения цены газа.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.
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