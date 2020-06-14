Взрыв гранаты в Одесской области: люди получили жуткие ранения (видео) [ Редактировать ]
В Одесской области, 14 июня, в селе Дачное Беляевского района, в результате взрыва гранаты 5 человек получили ранения. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.
По данным полиции трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.
Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.
Им предоставили медицинскую помощь.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.
Напомним, ранее на Харьковщине мужчина хотел подорвать себя.
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