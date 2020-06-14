В Одесской области, 14 июня, в селе Дачное Беляевского района, в результате взрыва гранаты 5 человек получили ранения. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.

Им предоставили медицинскую помощь.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина хотел подорвать себя.

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