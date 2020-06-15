В Китае построили "лежачий" небоскреб [ Редактировать ]
В городе Чунцин открылась новая достопримечательность – "горизонтальный" небоскреб, который положили на 4 башни.
Об этом сообщает CNN.
По информации, строение находиться на высоте 250 метров, там находятся: выставочный павильон, который показывает будущую жизнь на Марсе и площадка для обозрения с прозрачным полом.
Отмечается, что в нем также будет размещаться частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.
Известно, что высота необычного строения составляет 300 метров, а вес – 12 тысяч тонн, а на самый верх можно "долететь" на лифте за 50 секунд.
Читайте еще, в Израиле разработали роботов-мойщиков окон небоскребов. Машины способны очищать стеклянные поверхности на высоте с высокой скоростью.
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