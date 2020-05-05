В ОАЭ пылает небоскреб (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times.
Судя по кадрам с места событий, горят почти все этажи небоскреба.
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.
Fire breaks out in Sharjah building— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
Напомним, недавно спасатели тушили лесные пожары в Киевской и Житомирской областях.
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