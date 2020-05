Во вторник, 5 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times.

Судя по кадрам с места событий, горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.

