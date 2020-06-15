Седина - частое и абсолютно нормальное явление у многих, вне зависимости от возраста. Однако, есть варианты, как можно бороться с ней. Специальные лосьоны для волос, в составе которых содержится медь, могут служить хорошим средством от потенциального появления седых волос. Такую рекомендацию дали врачи-трихологи, передает newsyou.info.

Так, выдергивание волос не слишком хорошо помогает противостоять седине. Уже начавшийся процесс поседения может проходить или медленно, или довольно быстро, что часто вызвано стрессами.

Врачи отметили, что медь выполняет функцию стимуляции работы клеток по выработке пигментов. Данный элемент обычно можно встретить в средствах для роста волос.

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