Євросоюз вдікриває авіасполучення після карантину [ Редактировать ]
Після трьох місяців локдауну Європа відновлює авіасполучення. Чимало країн Євросоюзу - сьогодні відкрили свої кордони. Куди і на яких умовах українцям уже можна літати - розкаже Олена Абрамович.
Очікувати, що вже відзавтра українці зможуть летіти куди завгодно, зарано. Бо про відновлення туристичних подорожей з більшістю європейських країн Київ поки що не домовився.
До країн Євросоюзу наразі пускають лише тих українців, які мають право на проживання чи дозвіл на роботу. Ну або ж за студентськими візами. Тобто тут усе працює так само, як і до послаблення карантину. І навіть якщо ваш рейс до Амстердама чи Вільнюса не скасовано, за безвізом однаково не впустять.
У Брюсселі минулого тижня наголосили - готові від першого липня пускати туристів з-поза ЄС, але тільки з тих країн, які самі відкриті для європейців. Київ відразу ж пообіцяв відчинити двері для тих держав, де наразі на Ковід хворіє не більше ніж 40 людей на 100 тисяч населення. Такими показниками похвалитися можуть наразі лише Словаччина, Греція та Грузія. З останніми двома Україна вже домовилась про взаємне відкриття з 1 липня.
Це аеропорт Брюсселя. У перший день відновлення роботи тут доволі людно. У Бельгії наразі вдесятеро вищий рівень захворюваності, ніж того вимагає Україна, 520 випадків на 100 тисяч населення. Проте більшість країн відсьогодні громадян Євроблоку пускає без обмежень, зокрема й бельгійців.
Себастьян, турист із Бельгії:
Ми дуже раді, що знову можемо сісти на літак і полетіти у відпустку. Їдемо до Греції плавати на вітрильниках.
Еліз Гарньєр, студентка з Британії:
Наша подорож до Австрії запланована на півроку. Ми мусили дещо відкоригувати плани, перенести початок, бо чекали відкриття кордонів - 15 червня.
А це літак з німцями, які летять на Майорку. Іспанія відкриє кордони лише з 1 липня, проте громадян Німеччини, які там постійні туристи, приймає уже із цього тижня. Першочергово відкрили свої кордони чимало європейських країн і для британців, хоча ті після Брекзиту вже не громадяни ЄС. Тут діє правило - головне, щоб туристи були платоспроможними.
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