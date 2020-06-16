Как вернуть деньги за пробное ВНО [ Редактировать ]
Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. Об этом сообщает Правительственный портал.
За участие в пробном ВНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.
Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.
Так, около 52 млн гривен будет в ближайшее время перечислено на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Минфин разработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.
Как отметили в Минфине, в ближайшую среду этот механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможной отмене внешнего независимого оценивания в 2020 году.
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