Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. Об этом сообщает Правительственный портал.

За участие в пробном ВНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.

Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.

Так, около 52 млн гривен будет в ближайшее время перечислено на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Минфин разработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

Как отметили в Минфине, в ближайшую среду этот механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможной отмене внешнего независимого оценивания в 2020 году.