Во вторник, 16 июня, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. На прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

Диагноз Елены Зеленской - COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Ранее Елена Зеленская ушла на самоизоляцию из-за того, что у нее обнаружили коронавирус.