Жену Зеленского госпитализировали [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. На прошлой неделе после ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
Диагноз Елены Зеленской - COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.
Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Ранее Елена Зеленская ушла на самоизоляцию из-за того, что у нее обнаружили коронавирус.
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