Игорный бизнес: когда Рада примет закон [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении и может принять по нему решение. Депутатам придется рассматривать все поправки к нему.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает "РБК-Украина".
По его словам, проект готов к рассмотрению в зале на этой неделе.
Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование.
Он также добавил, что нардепам придется рассматривать все поправки к нему.
Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам.
Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. Также мы писали о том, что суд заблокировал доступ к ряду сайтов.
по теме
Закон о референдуме: в Раде назвали сроки рассмотрения
В понедельник, 15 июня, в ходе заседания согласительного совета глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление
В Украине появилась процедура признания лицом без гражданства
Во втором чтении Верховная Рада одобрила законопроект №2335
Банкам запретили штрафовать по кредитам во время карантина
Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект
У отца Порошенко случился инсульт - СМИ
У отца экс-президента Украины Петра Порошенко произошел инсульт
Жену Зеленского госпитализировали
Во вторник, 16 июня, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве