В четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении и может принять по нему решение. Депутатам придется рассматривать все поправки к нему.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает "РБК-Украина".

По его словам, проект готов к рассмотрению в зале на этой неделе.

Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование.

Он также добавил, что нардепам придется рассматривать все поправки к нему.

Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам.

Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране. Также мы писали о том, что суд заблокировал доступ к ряду сайтов.