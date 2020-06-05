Отставка Авакова: под Верховной Радой проходит митинг [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, перед зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова. Митингующие стоят с плакатами и скандируют лозунги, акция проходит мирно. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" с места событий.
"Мы придем, чтобы показать, что нам не безразлично. Что мы не забыли ни убийства ребенка, ни изнасилования, ни нападений, ни посадок невинных, ни других злоупотреблений, доводят людей до отчаяния. Не забыли и не намерены прощать", - сказано на странице мероприятия за отставку Авакова в соцсети Facebook.
Как ожидается, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков должен отчитываться перед Верховной Радой во время часа вопросов к правительству.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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