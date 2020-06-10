Дерево в парке едва не убило ребенка [ Редактировать ]
В Харькове, в одном из парков в центре города, 10-летнюю девочку едва не убило дерево. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.
В одном из центральных парков города на 10-летнюю девочку упала ветка, когда ребенок играл на детской площадке.
Ребенок получил травмы головы и позвоночника. Девочку доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.
В мэрии Харькова заявили, что дерево не было аварийным и это несчастный случай. Полиция расследует инцидент.
Ранее мы писали о том, что в Черкасской области шторм повалил десятки деревьев. Также сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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