В Харькове, в одном из парков в центре города, 10-летнюю девочку едва не убило дерево. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.

В одном из центральных парков города на 10-летнюю девочку упала ветка, когда ребенок играл на детской площадке.

Ребенок получил травмы головы и позвоночника. Девочку доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В мэрии Харькова заявили, что дерево не было аварийным и это несчастный случай. Полиция расследует инцидент.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области шторм повалил десятки деревьев. Также сообщалось, что во Львовской области выпал град.