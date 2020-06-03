Польша грозит отштрафовать "Газпром" [ Редактировать ]
Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) предупредило, что может оштрафовать российский "Газпром" на 50 млн евро за отказ предоставить материалы для антимонопольного расследования, связанного с "Северным потоком - 2". Об этом сообщает Reuters.
В Варшаве считают, что газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, укрепит и так доминирующее положение "Газпрома" на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности Европейского Союза.
Антимонопольное расследование в отношении "Северного потока - 2" польский регулятор ведет уже несколько лет. В 2019 году UOKiK оштрафовал одного из участников проекта - компанию Engie - на 40 млн евро за отказ предоставить по запросу документацию.
Строительство "Северного потока - 2" активно блокируют Соединенные Штаты. В частности, против компаний-подрядчиков ввели санкции.
Как сообщалось ране, в Балтийском море начали строить конкурента "Северного потока" - газопровод Baltic Pipe, по которому будут транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу.
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