Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) предупредило, что может оштрафовать российский "Газпром" на 50 млн евро за отказ предоставить материалы для антимонопольного расследования, связанного с "Северным потоком - 2". Об этом сообщает Reuters.

В Варшаве считают, что газопровод "Северный поток - 2", предназначенный для экспорта российского газа в Европу, укрепит и так доминирующее положение "Газпрома" на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности Европейского Союза.

Антимонопольное расследование в отношении "Северного потока - 2" польский регулятор ведет уже несколько лет. В 2019 году UOKiK оштрафовал одного из участников проекта - компанию Engie - на 40 млн евро за отказ предоставить по запросу документацию.

Строительство "Северного потока - 2" активно блокируют Соединенные Штаты. В частности, против компаний-подрядчиков ввели санкции.

Как сообщалось ране, в Балтийском море начали строить конкурента "Северного потока" - газопровод Baltic Pipe, по которому будут транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу.