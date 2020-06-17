Посилили обмеження в Івано-Франківській області. За рішенням Регіональної комісії, там зачинили спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури. Усе - через великий відсоток інфікованих.

На сьогодні в області понад 1 800 підтверджених заражень.