В Івано-Франківській області посилили карантин [ Редактировать ]
Посилили обмеження в Івано-Франківській області. За рішенням Регіональної комісії, там зачинили спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури. Усе - через великий відсоток інфікованих.
На сьогодні в області понад 1 800 підтверджених заражень.
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