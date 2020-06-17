В среду, 17 июня, Верховная Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель. Об этом говорится в повестке дня парламента, опубликованном на его сайте.

Народные депутаты заслушают отчеты следственных комиссий по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Также ожидается отчет временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию России.

Кроме того, нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Парламентарии намерены включить в повестку дня внесение некоторых изменений в регламент Верховной Рады, в частности, относительно графика проведения пленарных заседаний. Также на повестке дня и несколько постановлений.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит закон о всеукраинском референдуме.