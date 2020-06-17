Изменения в Земельный кодекс, "дело Гандзюк" и СМИ: чем займется Рада 17 июня [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, Верховная Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель. Об этом говорится в повестке дня парламента, опубликованном на его сайте.
Народные депутаты заслушают отчеты следственных комиссий по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Также ожидается отчет временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию России.
Кроме того, нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Парламентарии намерены включить в повестку дня внесение некоторых изменений в регламент Верховной Рады, в частности, относительно графика проведения пленарных заседаний. Также на повестке дня и несколько постановлений.
Ранее сообщалось, что в четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит закон о всеукраинском референдуме.
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